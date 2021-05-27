Главный тренер Лацио Симоне Индзаги решил пролонгировали контракт с "бело-голубыми", сообщает Sky Sport.

Милан официально подписал лидера чемпионского Лилля – он заменит Доннарумму

Такое решение 45-летний специалист принял после нескольких часов разговора с президентом клуба Клаудио Лолито. По информации источника, соглашение будет продлено до 2024 года, а зарплата Симоне составит 2,2 миллиона евро в год плюс бонусы.

Напомним, Индзаги возглавляет Лацио с 2016 года. Вместе с римлянами он выиграл Кубок Италии и два Суперкубка страны. В сезоне 2020/21 "орлы" заняли в турнирной таблице Серии А шестое место, набрав 68 очков. Его фамилия продолжает фигурировать в шорт-листе Интера на замену Антонио Конте, который накануне покинул "нерадзурри" – миланцы все еще надеются перехватить Симоне.

Доннарумму пугают примером Шевченко из-за прощания с Миланом, или Почему нельзя руководствоваться "гнусными деньгами"