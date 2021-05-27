Вратарь сборной Франции Майк Меньян попробует свои силы в Серии А. Милан закрыл вратарский вопрос после прощания с Джанлуиджи Доннаруммой.

Экс-голкипер французского Лилля Майк Меньян продолжит карьеру в Милане, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

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25-летний голкипер подписал с "россонери" контракт на 5 лет – соглашение вступит в силу с 1 июля 2021 года и продлится до 30 июня 2026 года. Меньян будет выступать за Милан в футболке под номером 16. Стоимость трансфера не сообщается, хотя Transfermarkt указывает сумму в 15 млн евро.

К слову, Майк – воспитанник ПСЖ. В Лилль перешел в августе 2015-го за 1 млн евро. В сезоне 2020/21 провел 48 матчей во всех турнирах за Лилль, 23 из них – на "ноль".

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Напомним, Милан по итогам сезона занял в турнирной таблице Серии А второе место, набрав 79 очков и получил право представлять Италию в Лиге чемпионов.

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