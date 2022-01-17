Главный тренер Интера Симоне Индзаги не появился перед прессой после матча 22-го тура Серии А против Аталанты (0:0)

Традиционную пресс-конференцию провел ассистент наставника Массимилиано Фаррис. Он же и сообщил причину отсутствия Индзаги. Дело в том, что наставник Интера банально сорвал голос. Напомним, игра завершилась без голов.

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"Мы постарались построить хорошую оборону и больше держать мяч, потому что мы провели 120 очень трудных минут против Ювентуса в Суперкубке, а играть с Аталантой непросто, даже когда ты свеж. Это был хороший матч, мы довольны игрой, но также сожалеем, потому что имели шансы заработать 3 очка.

Мы уважаем Аталанту за показанную замечательную игру, но Интер также продемонстрировал, что это замечательная команда. Наша идея состоит в том, чтобы сохранять мяч, но мы не хотим, чтобы это владение было бесплодным", – сказал Фаррис в эфире DAZN.

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