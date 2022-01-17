Аталанта расписала ничью с миланским Интером в 22-м туре Серии А. Смотрите видеообзор поединка на "Футбол 24".

Аталанта не могла рассчитывать на ряд ведущих игроков, среди которых и Руслан Малиновский. Итоговый счет (0:0) может ввести в заблуждение. Матч оказался ярким и богатым моментами. Однако голкиперы команд в этот вечер были безупречны, выполнив немало роскошных сэйвов.

Аталанта в зрелищном матче расписала ничью с Интером, закрутив интригу в борьбе за Скудетто

Ничья оставила Интер на вершине турнирной таблицы Серии А. В настоящее время "нерадзурри" на два очка опережают Милан. Аталанта осталась четвертой.