Традиційну прес-конференцію провів асистент наставника Массіміліано Фарріс. Він же і повідомив причину відсутності Індзагі. Річ у тім, що наставник Інтера банально зірвав голос. Нагадаємо, гра завершилася без голів.

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"Ми постаралися побудувати хорошу оборону і більше тримати м'яч, тому що ми провели 120 дуже важких хвилин проти Ювентуса у Суперкубку, а грати з Аталантою непросто, навіть коли ти свіжий. Це був хороший матч, ми задоволені грою, але також шкодуємо, бо мали шанси заробити 3 очки.

Ми поважаємо Аталанту за показану чудову гру, але Інтер також продемонстрував, що є чудовою командою. Наша ідея в тому, щоб зберігати м'яч, але ми не хочемо, щоби це володіння було безплідним", – сказав Фарріс в ефірі DAZN.

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