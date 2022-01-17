Індзагі не зміг провести прес-конференцію після матчу з Аталантою – курйозна причина
Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі не з'явився перед пресою після матчу 22-го туру Серії А проти Аталанти (0:0)
Традиційну прес-конференцію провів асистент наставника Массіміліано Фарріс. Він же і повідомив причину відсутності Індзагі. Річ у тім, що наставник Інтера банально зірвав голос. Нагадаємо, гра завершилася без голів.
Хандановіч та Муссо стали зірками вечора – відеоогляд матчу Аталанта – Інтер
"Ми постаралися побудувати хорошу оборону і більше тримати м'яч, тому що ми провели 120 дуже важких хвилин проти Ювентуса у Суперкубку, а грати з Аталантою непросто, навіть коли ти свіжий. Це був хороший матч, ми задоволені грою, але також шкодуємо, бо мали шанси заробити 3 очки.
Ми поважаємо Аталанту за показану чудову гру, але Інтер також продемонстрував, що є чудовою командою. Наша ідея в тому, щоб зберігати м'яч, але ми не хочемо, щоби це володіння було безплідним", – сказав Фарріс в ефірі DAZN.
Аталанта у видовищному матчі розписала нічию з Інтером, закрутивши інтригу в боротьбі за Скудетто