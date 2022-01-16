Центральным событием 22-го тура Серии А стала встреча в Бергамо между Аталантой и Интером. "Нерадзурри" подошли к поединку в статусе лидера чемпионата, но отрыв от Милана составлял всего 1 очко – "Богиня" же отставала на 7 пунктов, но более важным было равенство с Ювентусом. Бергамаски держались в зоне ЛЧ только благодаря победе в Турине. Словом, ничья никого в отчётном матче не устраивала.

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К сожалению, Руслан Малиновский не попал даже в заявку – Football Italia сообщает, что причиной стал коронавирус. Кроме того, Джан Пьеро Гасперини не смог рассчитывать на травмированного Сапату, поэтому позиции в тройке атаки заняли Муриель, Пашалич и Пессина. В составе "Интера" неожиданностей не было.

Первый тайм прошёл в равной борьбе без явного преимущества какой-либо из команд. Немного больше качества демонстрировали гости, которые провели два очень перспективных момента. Так, на 18-й минуте Джеко замкнул навес Дармиана ударом головой мимо левой штанги (мяч прошёл в метре от неё), а на 27-й Санчес получил пас от Чалханоглу и пробил метров с 14-ти в дальнюю девятку – Муссо спас Аталанту!

Хозяева при работе с мячом допускали много суматохи (особенно часто ошибался Муриель), но перед перерывом бергамаски могли открыть счёт. Пеццела прошёл Дармиана на фланге и исполнил подачу, а Пессина метров с семи замкнул – Ханданович поймал мяч. Кроме того, минуту спустя после этого момента Пашалич падал в штрафной после контакта с Перишичем, но арбитры проигнорировали эпизод (повторы показали, что там вряд ли был фол). В конце концов, на перерыв команды ушли при нулях на табло.

В начале второго тайма содержание игры принципиально не изменилось, но стало больше моментов. В частности, уже на 48-й минуте Фройлер плотно пробивал с периметра штрафной в руки Хандановичу, а на 49-й Пашалич вывел Пессину на ударную позицию в метрах 10-ти от ворот – Маттео выстрелил под перекладину, но Ханданович каким-то чудом парировал! Интер ответил кроссом на 52-й минуте (Джеко с близкого расстояния нанёс удар над воротами) и мощным выстрелом Эдина с правого края на 60-й (Муссо выручил хозяев).

В середине второго тайма "нерадзурри" были гораздо ближе к голу. В частности, на 66-й минуте Джеко ворвался на левую половину штрафной и покатил поперек под выстрел Дармиану, но Пеццела в последний момент выбил мяч из-под ног Маттео. На 71-й всё тот же Джеко головой замыкал скидку от Дюмфриса, но сфера после удара вплотную к воротам пролетела над перекладиной. Ещё через 5 минут Видаль бахнул со средней дистанции в правый нижний угол (Муссо парировал), а в следующей же атаке Д'Амброзио получил передачу в штрафную от Джеко и выстрелил метров с девяти – мяч прошёл над каркасом!

Аталанта проснулась поближе к эндшпилю поединка. И не просто проснулась, а вполне могла одержать победу. Так, на 80-й минуте забивать должен был Пашалич, который головой метров с шести пробивал в ближний угол, однако помешала спина Дюмфриса. На 82-й Муриель обокрал Бастони и вылетел один на один с Хандановичем – Луис начал обходить Самира и нанёс удар, но голкипер успел парировать! Ещё через шесть минут Ханданович вытащил сильный выстрел Пашалича из пределов штрафной. Впрочем, Интер не остался без ответа: на 89-й минуте Барелла пяткой запустил пас под выход Д'Амброзио один на один, а тот пробил под правую штангу – чуть неточно!

В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Ничью, выгодную для конкурентов Аталанты и Интера.

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