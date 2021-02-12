Программу 22-го тура чемпионата Италии открывал домашний поединок Болоньи против Беневенто. Обе команды имели по 23 очка и шли на 14-й позиции, однако победа подняла бы их аж на три строчки вверх. Подопечные Синиши Михалович выглядели фаворитами пары, ведь ребята Пиппо Индзаги не выиграли ни в одном из последних пяти матчей. Интересно, что оба тренера когда-то возглавляли Милан.

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Уже на 55-й секунде стало понятно, почему упали результаты Беневенто: Бэрроу ворвался на правый край штрафной, качнул защитника в шести метрах от ворот и в окружении пяти соперников отдал передачу на дальнюю штангу – Сансоне замкнул ударом в упор в пустой угол. 1:0!

Впрочем, всего через пятнадцать минут "ведьмы" могли сравнять счёт усилиями Капрари, которому удалось перебросить голкипера. Болонью спасла штанга. На 34-й он же классно пробивал под перекладину метров с 20-ти, однако Скорупски парировал – хозяева ответили ударом Томеясу из пределов штрафной на 43-й. Мяч пролетел мимо левой штанги.

На старте второго тайма Сансоне мог оформить дубль, выстрелив метров с 15-ти, но один из защитников Беневенто на линии сумел заблокировать удар. Наказание за расточительность прилетело на 60-й минуте: Скурупски вылетел на перехват подачи, однако выпустил мяч из рук при падении – Виола же пяткой покатил сферу в пустые ворота. 1:1!

Последние полчаса встречи прошли в достаточно рваном темпе. Команды провели восемь замен и заработали пять предупреждений в этот период, а вот интересных моментов не создали. В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью.

Таким образом, Болонья и Беневенто набрали по 24 очка, оставшись на тринадцатой и четырнадцатой позициях в таблице соответственно – впрочем, в воскресенье Фиорентина может подвинуть оба коллектива ниже.

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