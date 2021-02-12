Програму 22-го туру чемпіонату Італії відкривав домашній поєдинок Болоньї проти Беневенто. Обидві команди мали по 23 очки й йшли на 14-й позиції, однак перемога підняла б їх аж на три сходинки вверх. Підопічні Сініші Міхаловіча виглядали фаворитами пари, адже хлопці Піппо Індзагі не виграли у жодному з останніх п'яти матчів. Цікаво, що обидва тренери колись очолювали Мілан.

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Вже на 55-й секунді стало зрозуміло, чому впали результати Беневенто: Берроу увірвався на правий край штрафного, хитнув захисника у шести метрах від воріт і в оточенні п'яти суперників віддав передачу на дальню стійку – Сансоне замкнув ударом впритул у порожній кут. 1:0!

Втім, всього за п'ятнадцять хвилин "відьми" могли зрівняти рахунок зусиллями Капрарі, якому вдалося перекинути голкіпера. Болонью врятувала стійка. На 34-й він же класно пробивав під поперечку метрів з 20-ти, однак Скорупскі парирував – господарі відповіли ударом Томеясу з меж штрафного на 43-й. М'яч пролетів повз ліву штангу.

На старті другого тайму Сансоне міг оформити дубль, вистріливши метрів з 15-ти, але один із захисників Беневенто на лінії зумів заблокувати удар. Покарання за марнотратство прилетіло на 60-й хвилині: Скурупскі вилетів на перехоплення подачі, однак випустив м'яч з рук при падінні – Віола ж п'яткою покотив сферу в порожні ворота. 1:1!

Останні півгодини зустрічі пройшли у доволі рваному темпі. Команди провели вісім замін і заробили п'ять попереджень у цей період, а от цікавих моментів не створили. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию.

Таким чином, Болонья та Беневенто набрали по 24 очки, залишившись на тринадцятій та чотирнадцятій позиціях у таблиці відповідно – втім, у неділю Фіорентина може посунути обидва колективи нижче.

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