Забитый в ворота марсельского Олимпика мяч в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы стал особенным для нападающего римского Лацио Чиро Иммобиле.

Форвард забил свой 160-й мяч в футболке "орлов", сообщает Opta Sports.

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Теперь Иммобиле – рекордсмен Лацио по количеству голов во всех турнирах. По этому показателю кампаниец опередил чемпиона мира-1938 Сильвио Пиолу, защищавшего цвета римлян в 1934-1943 гг. Он остается лучшим бомбардиром в истории Серии А – 274 гола в составе Про Верчелли, Лацио, Ювентуса и Новары.

К слову, Чиро Иммобиле проводит всего 6-й сезон в составе Лацио. Пока лучшим для него персонально была кампания 2017/18, когда нападающий забил 41 мяч во всех турнирах (47 матчей).

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