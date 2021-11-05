Забитий у ворота марсельського Олімпіка м'яч у рамках 4-го туру групового етапу Ліги Європи став особливим для нападника римського Лаціо Чіро Іммобіле.

Форвард забив свій 160-й м'яч у футболці "орлів", повідомляє Opta Sports.

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Тепер Іммобіле – рекордсмен Лаціо за кількістю голів у всіх турнірах. За цим показником кампанієць випередив чемпіона світу-1938 Сільвіо Піолу, який захищав кольори римлян у 1934-1943 рр. Він натомість залишається найкращим бомбардиром в історії Серії А – 274 голи в складі Про Верчеллі, Лаціо, Ювентуса і Новари.

До слова, Чіро Іммобіле проводить усього 6-й сезон у складі Лаціо. Наразі найкращим для нього персонально була кампанія 2017/18, коли нападник забив 41 м'яч у всіх турнірах (47 матчів).

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