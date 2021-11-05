Завершились еще четыре поединка 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Читайте отчет о матчах на Футбол 24.

Лига Европы 2021/22, 4-й тур

Группа C

Лестер – Спартак Москва – 1:1

Голы: Амарти, 58 – Мозес, 51

Нереализованый пенальти: Варди, 75 (Лестер)

Группа E

Марсель – Лацио – 2:2

Голы: Милик, 32, (пен), Пайе, 82 – Андерсон, 45+7, Иммобиле, 49

Группа F

Црвена Звезда – Митьюлланд – 0:1

Гол: Канго, 56 (аг)

Удаление: Дегенек, 12, Гобельич, 90+4 (оба – Црвена Звезда)

Группа G

Ференцварош – Селтик – 2:3

Голы: Зубков, 11, Узуни, 86 – Фурухаси, 3, Хота, 23, Абада, 60

Лестер и Спартак после триллера в первом матче не смогли выявить сильнейшего. Несмотря на преимущество "лисиц", именно россияне повели в счете сразу после перерыва благодаря голу Мозеса, но Амарти быстро восстановил паритет. Лестер мог вырвать победу, но Варди не реализовал пенальти на 75-й минуте.

Лига Европы: Монако с ПСВ не выявили сильнейшего, Реал Сосьедад потерял с аутсайдером, Айнтрахт дожал Олимпиакос

Марсель и Лацио в итоговом поединке также расписали ничью. Милик открыл счет ударом с отметки, но Андерсон и Иммобиле вывели римлян вперед. Впрочем, Пайе на 82-й минуте спас французов от поражения.

Селтик удержал победу над Ференцварошем. Начало игры оказалось результативным: на гол Фурухаси на 3 минуте результативно ответил Зубков. Хота к перерыву вывел "кельтов" вперед, а бывшая цель Динамо Лиэль Абада закрепил преимущество Селтика. Узуни отыграл один мяч в конце матча, но шотландцы удержали победу.

Митьюлланд в большинстве победил Црвену Звезду. Уже на 12-й минуте сербы остались в меньшинстве – Дегенек получил прямую красную. Единственный гол во встрече забил Канга в свои ворота, а в компенсированное время сербы вообще остались вдевятером.

ЛЕ: Вест Хэм феерически упустил победу в Генке – Ярмоленко вылетел перед сборной, драматический 1000 матч Мойеса