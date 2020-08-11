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Иммобиле сделал однозначное заявление относительно своего будущего – обещание до конца карьеры

12:27 - Читати українською
Иммобиле сделал однозначное заявление относительно своего будущего – обещание до конца карьеры
Чиро Иммобиле / Getty Images

Нападающий Лацио Чиро Иммобиле не имеет никаких сомнений относительно своих планов на следующие сезоны.

"Я намерен остаться с Лацио навсегда. Новый контракт будет рассчитан на дополнительные три года, до 2025-го. Тогда мне исполнится 35.

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Перед тем, как я приехал в Лацио, я часто общался с Наполи, но по тем или иным причинам мы никогда не договаривались. Неаполь – город, где я родился, я всегда с любовью слежу за Наполи. Но то, что дал мне Лацио и продолжает дарить – бесценное", – приводит слова Иммобиле Football-italia.

Напомним, в сезоне 2019/20 нападающий забил 36 голов в Серии А, повторил рекорд чемпионата и получил "Золотую бутсу" как лучший бомбардир Европы.

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