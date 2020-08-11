Иммобиле сделал однозначное заявление относительно своего будущего – обещание до конца карьеры

"Я намерен остаться с Лацио навсегда. Новый контракт будет рассчитан на дополнительные три года, до 2025-го. Тогда мне исполнится 35.

Давид Силва в шаге от перехода в Лацио – известны условия контракта, – CdS

Перед тем, как я приехал в Лацио, я часто общался с Наполи, но по тем или иным причинам мы никогда не договаривались. Неаполь – город, где я родился, я всегда с любовью слежу за Наполи. Но то, что дал мне Лацио и продолжает дарить – бесценное", – приводит слова Иммобиле Football-italia.

Напомним, в сезоне 2019/20 нападающий забил 36 голов в Серии А, повторил рекорд чемпионата и получил "Золотую бутсу" как лучший бомбардир Европы.

Маліновський, Роналду і Златан змусили Серію А знову сяяти – найголовніше про минулий сезон кальчо