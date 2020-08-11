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Іммобіле зробив однозначну заяву щодо свого майбутнього – обіцянка до кінця кар'єри

12:27 - Читать на русском
Іммобіле зробив однозначну заяву щодо свого майбутнього – обіцянка до кінця кар'єри
Чіро Іммобіле / Getty Images

Нападник Лаціо Чіро Іммобіле не має жодних сумнівів щодо своїх планів на наступні сезони.

"Я маю намір залишитися з Лаціо назавжди. Новий контракт буде розрахований на додаткові три роки, до 2025-го. Тоді мені виповниться 35.

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Перед тим, як я приїхав в Лаціо, я часто спілкувався з Наполі, але з тих чи інших причин ми ніколи не домовлялися. Неаполь – місто, де я народився, я завжди з любов'ю стежу за Наполі. Але те, що дав мені Лаціо і продовжує дарувати – безцінне", – наводить слова Іммобіле Football-italia.

Нагадаємо, у сезоні 2019/20 нападник забив 36 голів у Серії А, повторив рекорд чемпіонату та здобув "Золотий бутс" як найкращий бомбардир Європи.

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Італія Наполі Наполі Чіро Чіро Іммобіле Лаціо Лаціо
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