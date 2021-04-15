"Смог ли бы я потянуть уровень сборной? Ну, это не мне решать, есть тренеры сборной, селекционный отдел, они следят за всеми игроками.

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Когда придет мое время, тогда, думаю, меня и вызовут. Если сейчас это не делают, значит, есть кто-то сильнее, есть к чему стремиться.

Кого бы я выделил из игроков Десны, кто заслуживает на вызов в сборную? Сейчас Андрей Тотовицкий много забивает, у него хорошо идет игра, он главный кандидат. Кроме него, думаю, стоит обратить внимание на Алексея Гуцуляка и Владислава Калитвинцева. Это очень хорошие игроки, скоростные, технические, думаю, что они бы очень помогли", – сказал Имереков в интервью изданию BF.

Напомним, Имереков – воспитанник Шахтера. К Десне присоединился в сентябре 2018 года в статусе свободного агента. В текущем сезоне провел за черниговцев 14 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.

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