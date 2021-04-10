Поединок Десна – Александрия стартовал в 19:30. На момент начала игры черниговцы занимали 4 место турнирной таблицы (33 очка). Александрия шла 7-й (26 пунктов), а в отчетном матче не могла рассчитывать на главного тренера – Владимир Шаран был дисквалифицирован за удаление в игре с Динамо. К слову, матч первого круга завершился боевой ничьей – 2:2.

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Первый момент возник на 5-й минуте у ворот хозяев. Евгений Банада замыкал подачу с фланга, но мяч, задев перекладину, покинул пределы поля. Десна тут же ответила ударом Дениса Безбородько – мимо дальнего угла. На 11-й минуте черниговцы упустили убийственный шанс. После подачи углового и рикошета мяч попал в штангу, от которой срикошетил в Тамма. Эстонский защитник не успел сориентироваться и не использовал возможность – мяч вылетел за линию.

После насыщенного начала темп игры замедлился. Команды начали действовать в типичной для УПЛ манере, не стесняясь мелких фолов. Но на 29-й минуте гости забили. Кирилл Ковалец отметился первым точным ударом в текущем чемпионате. Банада классно отдал в штрафную, Ковалец качнул защитника и в стиле Килиана Мбаппе в матче с Баварией пробил в ближний угол. Правда, с левой ноги.

Десна незамедлительно ответила. Успех команде Рябоконя принес угловой. После подачи в штрафной возник хаос, в котором лучше всего сориентировался Максим Имереков. Защитник пятой пробил точно в дальний угол ворот Панькива, который не видел момента удара и не смог среагировать. Роскошный гол, который стал последним до перерыва.

Во втором тайме Десна вышла вперед – и снова помог стандарт. Тотовицкий боролся с Бухалом и от них мяч влетел в сетку. Взятие ворот записали на Тотовицкого. Александрия после пропущенного мяча долгое время не могла предложить в ответ чего-то серьезного, а у хозяев снова был шанс. Панькив спас команду Шарана после выстрела Калитвинцева.

На 78-й минуте Гуцуляк упрочил преимущество Десны. Алексей получил пас от Добровского, пофинтил в углу штрафной и выстрелил в дальний угол. А на последних секундах игры Тотовицкий ударом пяткой установил окончательный счет. Александрия даже не разыграла с центра поля. 4:1 – это была победная финальная точка для подопечных Рябоконя Десна набрала 36 очков и поднялась на 3 место, но Заря сыграла на 2 матча меньше. Александрия все еще седьмая.

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