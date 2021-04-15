"Десна поддержала эту инициативу УАФ. Я, учитывая нынешнюю ситуацию с пандемией, завершил бы чемпионат еще раньше. 9 мая – нормально. А вот 1-го – было бы вообще идеальным вариантом. Можно было бы играть по два матча в неделю.

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Нашу команду вирус, слава богу, обходит. Но у других есть проблемы. И да, я считаю, что ситуация ухудшилась. Полстраны в красной зоне, мы в том числе. Зрителей на стадионе нет и не предвидится", – цитирует Александра Рябоконя ТаТоТаке.

Напомним, последний тур УПЛ будет сыгран не 15 мая, как планировалось ранее, а 9-го. Решение принято в интересах сборной Украины, тренерский штаб которой хочет получить больше времени для подготовки к старту Евро-2020.

После 21-го тура Десна занимает в турнирной таблице УПЛ четвертое место, набрав 36 очков. От Зари, которая идет третьей, черниговская команда отстает на 2 балла.

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