Рябоконь назвал идеальную дату для завершения сезона УПЛ
Главный тренер Десны Александр Рябоконь признался, почему черниговский клуб поддержал просьбу сборной Украины завершить сезон УПЛ на неделю раньше.
"Десна поддержала эту инициативу УАФ. Я, учитывая нынешнюю ситуацию с пандемией, завершил бы чемпионат еще раньше. 9 мая – нормально. А вот 1-го – было бы вообще идеальным вариантом. Можно было бы играть по два матча в неделю.
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Нашу команду вирус, слава богу, обходит. Но у других есть проблемы. И да, я считаю, что ситуация ухудшилась. Полстраны в красной зоне, мы в том числе. Зрителей на стадионе нет и не предвидится", – цитирует Александра Рябоконя ТаТоТаке.
Напомним, последний тур УПЛ будет сыгран не 15 мая, как планировалось ранее, а 9-го. Решение принято в интересах сборной Украины, тренерский штаб которой хочет получить больше времени для подготовки к старту Евро-2020.
После 21-го тура Десна занимает в турнирной таблице УПЛ четвертое место, набрав 36 очков. От Зари, которая идет третьей, черниговская команда отстает на 2 балла.
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