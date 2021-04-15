"Чи потягнув би я рівень збірної? Ну, це не мені вирішувати, є тренери збірної, селекційний відділ, вони стежать за всіма гравцями.

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Коли прийде мій час, тоді, думаю, мене і викличуть. Якщо зараз це не роблять, отже, є хтось сильніший, є до чого прагнути.

Кого б я виділив з гравців Десни, хто заслуговує на виклик у збірну? Зараз Андрій Тотовицький багато забиває, у нього добре йде гра, він головний кандидат. Крім нього, думаю, варто звернути увагу на Олексія Гуцуляка і Владислава Калітвінцева. Це дуже хороші гравці, швидкісні, технічні, думаю, що вони б дуже допомогли", – сказав Імереков в інтерв'ю виданню BF.

Нагадаємо, Імереков – вихованець Шахтаря. До Десни приєднався у вересні 2018 року у статусі вільного агента. У поточному сезоні провів за чернігівців 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол.

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