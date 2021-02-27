"Методы у него (Виталия Кварцяного, – прим.) были просто бешеные. Мы тренировались с семи утра три раза в день. Если проигрывали, на следующий день обязательно должны были бежать в гору. 25 метров вверх, затем 25 метров вниз. Каждую среду у нас были товарищеские матчи с дублем.

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Иногда мы играли в бронежилетах весом около 3 килограммов. Вот такие у него были методы. Но как человек – у него очень сильный характер, он мне очень помог. Бывало, что мы ругались, но я знаю, что он хотел для меня только самого лучшего. Именно он сделал из меня сильного бомбардира.

В конце каждой тренировки он заставлял меня бить по 200 ударов подряд. Он заставлял меня выбирать нужную позицию каждый раз. Он любит хороший футбол. Выигрывать 1:0 – это не про него. Он говорил, что это не футбол, постоянно ставил нам в пример игру Ливерпуля, Дортмунда, их крутой, открытый футбол.

Он говорил, что лучше проиграть 3:4, но показать настоящий футбол, забивать и еще раз забивать. У каждого тренера свой характер и методы. Мне очень близка философия атаки. Он настаивал на том, чтобы забивать как можно больше. Нацеленность на результат – это главное. А еще – нужно давать свободу нападающим и оказывать давление на защитников, чтобы они играли выше, не боялись рисковать, играть между линиями и только вперед", – рассказал Бикфалви в шоу "Красава" на YouTube.

Напомним, Эрик выступал в составе луцкой Волыни с 2012 по 2015 годы, после чего поиграл в Китае и Румынии и оказался в России в составе Урала. В общем, Бикфалви сыграл 78 матчей в составе "крестоносцев", записав в свой актив 28 голов и 13 ассистов.

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