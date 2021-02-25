Бывший полузащитник Волыни Эрик Бикфалви вспомнил, как в свое время Мирча Луческу помог его международной карьере.

"Понимаю, что в главную команду Румынии я попал по рекомендации Мирчи Луческу. Но я тогда был главным бомбардиром чемпионата Украины, не заметить меня и мои успехи было просто невозможно.

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Мирча помог мне в переговорах с Ангелом Йорданеску, который тогда был главным тренером сборной Румынии. Конечно, я ему очень благодарен. Он всегда хорошо отзывался обо мне", – рассказал Бикфалви в шоу Красава на YouTube.

Напомним, Эрик выступал в составе луцкой Волыни с 2012 по 2015 годы, после чего поиграл в Китае и Румынии и оказался в России в составе Урала. В общем, Бикфалви сыграл 78 матчей в составе "крестоносцев", записав в свой актив 28 голов и 13 ассистов.

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