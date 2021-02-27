"Методи у нього (Віталія Кварцяного, – прим.) були просто шалені. Ми тренувалися з сьомої ранку тричі на день. Якщо програвали, на наступний день обов'язково повинні були бігти в гору. 25 метрів вгору, потім 25 метрів вниз. Щосереди у нас були товариські матчі з дублем.

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Іноді ми грали у бронежилетах вагою близько 3 кілограмів. Ось такі у нього були методи. Але як людина – у нього дуже сильний характер, він мені дуже допоміг. Бувало, що ми лаялися, але я знаю, що він хотів для мене тільки найкращого. Саме він зробив з мене сильного бомбардира.

Наприкінці кожного тренування він змушував мене бити по 200 ударів поспіль. Він змушував мене вибирати потрібну позицію кожен раз. Він любить хороший футбол. Вигравати 1:0 – це не про нього. Він говорив, що це не футбол, постійно ставив нам у приклад гру Ліверпуля, Дортмунда, їх крутий, відкритий футбол.

Він говорив, що краще програти 3:4, але показати справжній футбол, забивати і ще раз забивати. У кожного тренера свій характер і методи. Мені дуже близька філософія атаки. Він наполягав на тому, щоб забивати якомога більше. Націленість на результат – це головне. А ще – потрібно давати свободу нападникам і чинити тиск на захисників, щоб вони грали вище, не боялися ризикувати, грати між лініями і тільки вперед", – розповів Бікфалві у шоу "Красава" на YouTube.

Нагадаємо, Ерік виступав у складі луцької Волині з 2012 по 2015 роки, після чого пограв у Китаї та Румунії та опинився у Росії у складі Урала. Загалом, Бікфалві відіграв 78 матчів у складі "хрестоносців", записавши до свого активу 28 голів та 13 асистів.

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