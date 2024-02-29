После вылета из КАН алжирская сборная осталась без наставника, поскольку Джамеля Бельмади уволили.

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На своем официальном сайте алжирская Федерация сообщила о назначении Владимира Петковича на должность главного тренера команды. Пресс-служба не разгласила сроки действия контракта с именитым специалистом.

Напомним, что Петкович работал со сборной Швейцарией, которая в 1/8 финала Евро-2020 сумела переиграть в серии пенальти французов. Также он возглавлял Лацио, с которым выигрывал Кубок Италии, с Бордо и Янг Бойз.

Стоит заметить, что Петкович проигрывал в Лиге Наций со сборной Швейцарией команде Андрея Шевченко в сентябре 2020 года. За Украину отличились Ярмоленко и Зинченко.

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