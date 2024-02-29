Після вильоту з КАН алжирська збірна залишилася без наставника, оскільки Джамеля Бельмаді звільнили.

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На своєму офіційному сайті алжирська Федерація повідомила про призначення Владіміра Петковіча на посаду головного тренера команди. Прес-служба не розголосила терміни дії контракту з іменитим фахівцем.

Нагадаємо, що Петковіч працював зі збірною Швейцарією, яка у 1/8 фіналу Євро-2020 зуміла переграти у серії пенальті французів. Також він очолював Лаціо, з яким вигравав Кубок Італії, з Бордо та Янг Бойзом.

Варто зауважити, що Петковіч програвав у Лізі Націй зі збірної Швейцарією команді Андрія Шевченка у вересні 2020 року. За Україну відзначилися Ярмоленко та Зінченко.

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