Соглашение с наставником пролонгировано до 2025 года, сообщает официальный твиттер клуба.

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Испанский специалист пришел в главную команду 27 декабря 2018 года. До этого он тренировал вторую команду Реал Сосьедада. В прошлом сезоне команда заняла 6 место в турнирной таблице и квалифицировалась в Лигу Европы.

В нынешней кампании команда занимает 3 строчку, отставая от второго Реала на 9 очков. В Лиге Европы Реал Сосьедад вышел на следующую стадию, заняв первую позицию в группе с Манчестер Юнайтед, Омонией и Шерифом.

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