В рамках программы дня в 14-м туре Ла Лиге было проведено два матча. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2022/23, 14-й тур

Севилья – Реал Сосьедад – 1:2

Голы: Мир, 44 – Сьерлот, 20, Мендес, 44

Удаления: Ракитич, 28, Ньязну, 34 (Севилья)

Альмерия – Хетафе – 1:0

Гол: Баптистао, 26

Эспаньол – Вильяреал – 0:0 (первый тайм)

Мальорка – Атлетико – начало в 22:30

Севилья в поединке против Реал Сосьедада пыталась одержать первую домашнюю победу в сезоне. Андалусийцы в принципе выиграли лишь два матча в Ла Лиге, держась в зоне вылета. В таких условиях подопечные Хорхе Сампаоли настроились на полную – и это завершилось очень плохо.

Уже на 20-й минуте "рохибланкос" пропустили гол, а в следующие 14 минут команда еще и осталась вдевятером. Красные карточки получили Ракитич и Ньянзу, которые грубо сфолили против Браиса Мендеса. Двух удалений в первом тайме Севилья в этом веке еще не видела. На 36-й минуте Браис еще и второй гол в ворота Буну забил. 0:2.

Несмотря на это, хозяева смогли отквитать один мяч усилиями Мира (Рафа замкнул шикарный кросс от Теллеса). Второй тайм вообще прошел на равных, однако зацепиться за очки нервионцам не было суждено. Сосьедад удержал победу и поднялся на третью позицию.

В параллельной встрече Альмерия одержала минимальную победу над Хетафе. Единственный гол во встрече на 26-й минуте провел Лео Баптистао.

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