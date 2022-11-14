Угода з наставником пролонгована до 2025 року, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Іспанський фахівець прийшов до головної команди 27 грудня 2018 року. До цього він тренував другу команду Реал Сосьєдада. Минулого сезону команда посіла 6 стрічку таблиці та кваліфікувалась до Ліги Європи.

В нинішній кампанії команда посідає 3 сходинку, відстаючи від другої Барселони на 9 очок. В Лізі європи Реал Сосьєдад вийшов до наступної стадії, посівши першу позицію в групі з Манчестер Юнайтед, Омонією та Шерифом.

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