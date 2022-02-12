"Сложно сказать, кто любимый игрок. Им нужно очень много работать, нужно опуститься на землю и очень много работать.

"Надо у Фоменко спросить, почему он меня не отстоял". Заваров – об обиде на Шевченко накануне Евро-2016

Мне нравился Вербич, он более футбольный такой, чувствовалось в нем что-то. Потом чуть подсдулся. Вот игра Бущана приносит удовольствие.

Кто из нынешнего Динамо смог бы заиграть в команде Лобановского? Никто", – сказал Заваров в программе "Вацко Live".

Напомним, Заваров выступал за Динамо с 1983 по 1988 годы и выиграл с киевлянами Кубок обладателей кубков и по два чемпионата, Кубка и Суперкубка СССР.

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