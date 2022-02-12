"Їм потрібно опуститися на землю ". Заваров зізнався, хто з Динамо міг би заграти в команді Лобановського
Легендарний хавбек Динамо Олександр Заваров назвав своїх улюблених гравців у нинішньому складі "біло-синіх".
"Складно сказати, хто улюблений гравець. Їм потрібно дуже багато працювати, потрібно опуститися на землю і дуже багато працювати.
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Мені подобався Вербіч, він більш футбольний такий, відчувалося в ньому щось. Потім трохи підздувся. Ось гра Бущана приносить задоволення.
Хто б з нинішнього Динамо зміг заграти в команді Лобановського? Ніхто", – сказав Заваров у програмі "Вацко Live".
Нагадаємо, Заваров виступав за Динамо з 1983 по 1988 роки і виграв з киянами Кубок володарів кубків та по два чемпіонати, Кубка та Суперкубка СРСР.
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