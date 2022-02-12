"Складно сказати, хто улюблений гравець. Їм потрібно дуже багато працювати, потрібно опуститися на землю і дуже багато працювати.

"Треба у Фоменка запитати, чому він мене не відстояв". Заваров – про образу на Шевченка напередодні Євро-2016

Мені подобався Вербіч, він більш футбольний такий, відчувалося в ньому щось. Потім трохи підздувся. Ось гра Бущана приносить задоволення.

Хто б з нинішнього Динамо зміг заграти в команді Лобановського? Ніхто", – сказав Заваров у програмі "Вацко Live".

Нагадаємо, Заваров виступав за Динамо з 1983 по 1988 роки і виграв з киянами Кубок володарів кубків та по два чемпіонати, Кубка та Суперкубка СРСР.

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