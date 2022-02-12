"Обижен ли я на Шевченко? Как-то вроде ситуативно. Ну пообижался месяц, ну и все. Как-то было обидно, тем более сделано было это специально, потому что во Франции был. Жил, живу там, играл там. Вроде во Франции играем, ну что? Тяжело было, что ли, подождать конца чемпионата Европы, и потом не продлить контракт?

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Я мог бы сделать, попросить. У нас контракт был до ноября. Что стоило президенту Конькову (Анатолию, экс-президенту ФФУ, – прим.) подписать на десять лет со мной контракт? Я не пошел просить, я не стал клянчить. Я не говорю, что я спокоен, но надо было по-человечески.

Можно было иначе все сделать. Это будет на их совести. Вызови ты за месяц и скажи, что не будем продлевать контракт. Надо у Фоменко спросить, почему он меня не отстоял. Надо у него спросить, у руководителей. Я ему вопросов не задавал, потому что это ниже моего достоинства. Я не цеплялся зубами за эту должность, но осадочек остался", – сказал Заваров в программе "Вацко Live".

Напомним, Заваров работал помощником главного тренера сборной Украины Михаила Фоменко с 2013 года, однако перед Евро-2016 его подвинули с этой должности, заменив Андреем Шевченко.

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