"В свое время мы много говорили с Патриком ван Леувеном относительно того, сколько игроков должно быть в команде и сошлись на том, что необходимо иметь 22 равноценных футболиста.

"Как бы это смешно не звучало": тренер Зари удивил амбициозными планами команды, несмотря на громкое фиаско в УПЛ

К сожалению, в этом сезоне не получилось набрать и 12-15 футболистов одного уровня. Игроки пришли в команду в разной степени готовности. Отсюда и возникли проблемы. Не было возможности привести всех их к общему знаменателю.

Как будем решать вопрос с футболистами, у которых остается полгода действующего контракта? Разговоры с футболистами продолжаются. Проблема заключается в том, что игроки немного переоценивают себя. Им кажется, что они заслуживают чего-то большего. В этом плане Заре точно нечего переживать. Я думаю, что нет сегодня футболистов, которых нельзя заменить", – сказал Коваль в интервью Українському футболу.

Напомним, в течение первой половины сезона Заря сменила трех тренеров, вылетела из еврокубков и ушла зимовать в зоне переходных матчей за выживание.

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