"Свого часу ми багато говорили з Патріком ван Леувеном щодо того, скільки гравців має бути в команді, і зійшлися на тому, що необхідно мати 22 рівноцінні футболісти.

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На жаль, цього сезону не вийшло набрати й 12-15 футболістів одного рівня. Гравці прийшли в команду в різному ступені готовності. Звідси і виникли проблеми. Не було можливості привести всіх їх до спільного знаменника.

Як вирішуватимемо питання з футболістами, в яких залишається півроку чинного контракту? Розмови з ними тривають. Проблема полягає в тому, що гравці трохи переоцінюють себе. Їм здається, що вони заслуговують на щось більше. У цьому плані Зорі точно нема чого переживати. Я думаю, що немає сьогодні футболістів, яких не можна замінити", – сказав Коваль в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, упродовж першої половини сезону Зоря змінила трьох тренерів, вилетіла з єврокубків і пішла зимувати у зоні перехідних матчів за виживання.

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