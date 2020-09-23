"Во время выступлений за Сан-Паулу у меня было несколько вариантов, но ничего конкретного. Шахтер пришел сразу с предложением.

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Если честно, жить в Украине – не было моей самой большой мечтой. Если скажу, что не выбрал бы традиционную европейскую страну, то скажу неправду. Я получил исключительные финансовые условия.

Это было очень хорошее предложение. Оно таким оказалось и в профессиональном плане для меня. Мы создали отличную команду, даже выиграли еврокубок. Я достиг финансовой независимости. Шахтер стал центром силы, сегодня несколько "экс-горняков" играют в клубах Европы", – цитирует Илсиньо ESPN.

Напомним, бразильский полузащитник защищал цвета Шахтера в 2007-2010 и 2012-2015 годах.

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