"Під час виступів за Сан-Паулу у мене було кілька варіантів, але нічого конкретного. Шахтар прийшов відразу з пропозицією.

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Якщо чесно, жити в Україні – не було моєю найбільшою мрією. Якщо скажу, що не обрав би традиційну європейську країну, то скажу неправду. Я отримав виняткові фінансові умови.

Це було дуже гарна пропозиція. Вона такою виявилися і в професіональному плані для мене. Ми створили чудову команду, навіть виграли єврокубок. Я досяг фінансової незалежності. Шахтар став центром сили, сьогодні кілька "екс-гірників" грають в клубах Європи", – цитує Ілсінью ESPN.

Нагадаємо, бразильський півзахисник захищав кольори Шахтаря у 2007-2010 та 2012-2015 роках.

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