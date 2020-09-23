"На каждую предсезонную подготовку он брал с собой старую газету, приносил ее нам. Луческу открывал ее и говорил: "Послушайте, вы должны соответствовать ине Я был гением с левой ногой".

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Луческу – человек старой школы, и он до сих пор сохранил немало особенностей. Одна из них заключается в том, что он предпочитает хлопковые футболки. Он был против любой новой и наиболее технологической футболки. Когда к нам поступала обновленная спортивная экипировка, то он всегда говорил: "Нет, это не подходит, мне такое не нравится. Я закажу себе из хлопка".

Помню, как когда-то он посмотрел на наши шипы и сказал, что они никуда не годятся. Луческу нравилось даже выбирать размер шипов на бутсах игроков. Он любил высокие шипы, просто гигантские. И когда вы только думали, что они большие, он всегда смотрел и говорил, что шипы должны быть еще больше.

Я также помню, что у Луческу была репутация не очень хорошего водителя, так сказать. Было время, когда он даже врезался в трамвай, когда поворачивал через трамвайные пути в Румынии", – цитирует Илсиньо ESPN.

Напомним, летом украинскую футбольную общественность шокировала новость о назначении Мирчи Луческу главным тренером Динамо.

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