Американский миллиардер поделился своими политическими предпочтениями, а затем неожиданно перешел на футбол: "Кстати, я покупаю Манчестер Юнайтед. Не благодарите".

Это заявление взволновало множество людей, которые начали уточнять серьезность намерений владельца компаний Tesla и SpaceX. Впрочем, радость фанатов МЮ была преждевременной. "Нет, это давняя шутка в Твиттере. Я не покупаю никакие спортивные команды", – ответил Маск на один из вопросов.

Напомним, нынешними владельцами Манчестер Юнайтед является семья Глейзеров, которыми очень недовольны болельщики клуба. Начало нового сезона лишь добавило скепсиса – позорные поражения Брайтону (1:2) и Брентфорду (0:4).

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