Американський мільярдер поділився своїми політичними вподобаннями, а потім несподівано перейшов на футбол: "До речі, я купую Манчестер Юнайтед. Не дякуйте".

Ця заява схвилювала велику кількість людей, які почали уточнювати серйозність намірів власника компаній Tesla и SpaceX. Втім, радість фанатів МЮ була передчасною. "Ні, це давній жарт у Твіттері. Я не купую жодні спортивні команди", – відповів Маск на одне з питань.

Нагадаємо, нинішніми власниками Манчестер Юнайтед є родина Глейзерів, якими дуже невдоволені вболівальники клубу. Початок нового сезону лише додав скепсису – ганебні поразки Брайтону (1:2) і Брентфорду (0:4).

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