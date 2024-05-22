В заявке словенской команды неожиданно оказался атакующий полузащитник Марибора Йосип Иличич. Его выступления в этом сезоне убедили Кека – Йосип забил 8 голов в чемпионате Словении и помог своей команде стать второй по итогам розыгрыша турнира.

Экс-партнёр Малиновского по Аталанте изгнан из клуба – тренер поставил ультиматум "или я, или он"

Иличич является легендой сборной Словении: Йосип забил 16 голов в 79 матчах за национальную команду. Последний раз он играл за сборную в ноябре 2021 года. Летом 2022 года словенец покинул Аталанту и перебрался в Словению, где первое время страдал депрессией. Вскоре он подписал контракт с Марибором, в котором выступает также не без приключений. В сентябре 2023 года наставник команды Дамир Крзнар выдвигал руководству клуба ультиматум: "Или я, или Иличич". Боссы клуба встали на сторону игрока – и Крзнар покинул Марибор.

Предварительная заявка сборной Словении состоит из 30 имён. Матьяжу Кеку предстоит определиться с четырьмя игроками из этого списка, которые останутся дома.