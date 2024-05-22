У заявці словенської команди несподівано опинився атакувальний півзахисник Марібора Йосіп Ілічіч. Його виступи в цьому сезоні переконали Кека – Йосіп забив 8 голів у чемпіонаті Словенії та допоміг своїй команді стати другою за підсумками розіграшу турніру.

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Ілічіч є легендою збірної Словенії: Йосіп забив 16 голів у 79 матчах за національну команду. Востаннє він грав за збірну в листопаді 2021 року. Влітку 2022 року словенець покинув Аталанту і перебрався до Словенії, де перший час страждав на депресію. Незабаром він підписав контракт із Марібором, у якому виступає також не без пригод. У вересні 2023 року наставник команди Дамір Крзнар висував керівництву клубу ультиматум: "Або я, або Ілічіч". Боси клубу стали на бік гравця – і Крзнар залишив Марібор.

Попередня заявка збірної Словенії складається з 30 імен. Матьяжу Кеку належить визначитися з чотирма гравцями з цього списку, які залишаться вдома.