Оккупанты в очередной раз демонстрируют, что не имеют никаких моральных принципов.

Право на показ матчей Евро-2024 в России получили два транслятора – телеканал "Матч ТВ" и онлайн-кинотеатр "Окко". По информации Черта, "Матч ТВ", который будет транслировать игры чемпионата Европы бесплатно, не будет показывать поединки с участием сборной Украины на групповом этапе и ранних стадиях плей-офф.

Румыния – Украина: дебютный поединок Реброва и Ко на Евро-2024 будет обслуживать арбитр, знакомый Динамо и Шахтеру

Что делать, если команда Сергея Реброва выйдет в полуфинал и финал – в детище "Газпром-медиа" пока не знают и надеются, что этого не произойдет.

В свою очередь "Окко" (принадлежит "Сбербанку") будет показывать игры сборной Украины. Отмечается, что за просмотр на платформе нужно платить, а платный контент не влияет на массовую аудиторию. Несмотря на банальное желание заработать и там опасаются санкций: на коллаже к анонсу матча Румыния – Украина Артема Довбика разместили за румынским футболистом так, чтобы на футболке не было видно герб Украины.

Напомним, свой первый поединок на Евро-2024 Украина проведет 17 июня в Мюнхене. Соперником станет вышеупомянутая сборная Румынии. Начало встречи в 16:00.

Сборная Украины провела две тренировки перед стартом на Евро-2024 – игроки примерили официальные костюмы