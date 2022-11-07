Нападающий ПСЖ уже планирует свое будущее, которое зависит от результатов сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре.

Летом у Лионеля Месси истекает контракт с ПСЖ. По итогам Мундиаля нападающий решит, что делать дальше. Если Аргентина станет чемпионом мира, то Месси, скорее всего, покинет Европу и поедет доигрывать в экзотическое место – например, МЛС.

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Если же "альбиселестес" не сумеют выиграть Кубок мира, то Лео настроен продолжать играть на высоком уровне, чтобы попытаться поехать еще и на ЧМ-2026 и таки добыть желанный трофей, хотя на тот момент ему будет уже 39 лет.

В таком случае основными вариантами для 7-кратного обладателя "Золотого мяча" будет либо ПСЖ (самый простой выбор), либо возвращение в Барселону. После ухода Жерара Пике шансы на камбэк Лионеля выросли, сообщает El Nacional.

ЧМ-2022 в Катаре станет для Месси пятым в карьере. Лучшее достижение 35-летнего аргентинца – выход в финал ЧМ-2014.

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