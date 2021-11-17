Влітку Гріліш став найдорожчим англійцем в історії і рекордним придбанням Манчестер Сіті, який виклав за капітана Астон Вілли 100 млн фунтів. За "містян" 26-річний півзахисник зіграв 15 поєдинків, у яких забив 2 голи і віддав 3 асисти. Але, на жаль, останніми днями ім'я Джека Гріліша з'явилося на шпальтах англійських таблоїдів не зовсім через футбольні причини.

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Хавбек збірної Англії начебто таємно зустрічався з 31-річною британською актрисою Емілі Атак впродовж останніх шести тижнів – навіть ночував у неї вдома. Все б нічого, але Гріліш ще зі шкільних років перебуває у стосунках із зіркою англійського телебачення Сашею Етвуд. Остання дізналася про походеньки коханого після перемоги збірної Англії над Албанією і поставила йому ультиматум категоричною фразою: "Або вона, або я", інформує The Sun.

Гріліш переконує дівчину, що вони з Атак лише друзі, але спільне майбутнє пари опинилося під загрозою, адже Етвуд шокована і спустошена новинами про зраду партнера. Один із друзів футболіста запевняє, що Джек опинився на роздоріжжі. "Він розгублений, адже розуміє, що через низку причин необхідно залишитися з Сашею. Однак у компанії Емілі Гріліш просто втрачає голову", – зазначають в оточенні футболіста.

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Джек Гріліш та Саша Етвуд

А це Емілі Атак, яка може зруйнувати стосунки зірки Манчестер Сіті