Звездный форвард ПСЖ Мауро Икарди может в скором времени трудоустроиться в МЛС.

Новый главный тренер парижан Кристоф Гальтье не рассчитывает на аргентинца, еще не игравшего в этом сезоне. Поэтому Икарди получил дополнительный отдых, во время которого занимается поиском клуба.

"И он уйдет": Ванда Нара угрожает ПСЖ из-за Икарди

Сейчас 29-летний нападающий воссоединился со своей женой и агенткой Вандой Нарой в Майами, хотя имел с ней определенные разногласия в семейном плане. Это может свидетельствовать о приближении трансфера Мауро в Интер Майами. От Дэвида Бекхэма он уже получил предложение, сообщает AS со ссылкой на TyC .

Напомним, аргентинский форвард одевает футболку ПСЖ с 2019 года. Сейчас у него еще есть контракт, рассчитанный до 2024-го.