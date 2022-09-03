Новий головний тренер парижан Крістоф Гальтьє не розраховує на аргентинця, який ще не грав цього сезону. Саме тому Ікарді отримав додатковий відпочинок, під час якого займається пошуком клубу.

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Зараз 29-річний нападник возз'єднався зі своєю дружиною та агенткою Вандою Нарою в Маямі, хоч мав з нею певні розбіжності у сімейному плані. Це може свідчити про наближення трансферу Мауро в Інтер Маямі. Від Девіда Бекхема він вже отримав пропозицію, інформує AS з посиланням на TyC.

Нагадаємо, аргентинський форвард одягає футболку ПСЖ з 2019-го. Наразі у нього ще є контракт, розрахований до 2024-го.

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