"Мауро не уволен, у него еще два года контракта с ПСЖ. Чтобы от него избавиться, клубу придется заплатить кучу денег, чего, я думаю, не будет в такой ситуации. Это игрок, у которого много других предложений из Европы.

Икарди не хочет менять деньги ПСЖ на стабильную игровую практику

Обычно это происходит, когда клуб меняет тренера и у него есть другие требования. Такое случается в футболе, поэтому есть аренды, замены и т.д. Есть много игроков по всему миру, которые находятся в такой же ситуации. Сейчас Мауро просто решает, что будет делать.

Если он примет решение остаться, может спокойно быть в ПСЖ, ведь у него еще два года контракта. Если решит перейти в другой клуб, где для него будет место, то он подберет тот, который лучше всего подходит для него. И он уйдет", – цитирует Нару Marca .

Напомним, аргентинец даже не попал в заявку на матч первого тура Лиги 1. Ему настойчиво советуют найти новый клуб до конца трансферного окна, ведь Кристоф Галтье на него не рассчитывает.