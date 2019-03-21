Ікарді повернувся до тренувань з Інтером вперше після позбавлення капітанської пов'язки

Нападник Мауро Ікарді знову тренується в загальній групі міланського Інтера.

Аргентинець вперше приєднався до партнерів по команді з того моменту, як був позбавлений капітанської пов'язки 13 лютого, повідомляє ANSA. На тренуванні також був присутній генеральний директор клубу Беппе Маротта.

Ікарді залагодив конфлікт з керівництвом Інтера

Джерело зазначає, що Ікарді також може потрапити до заявки команди на найближчий матч Серії А з Лаціо. Зустріч відбудеться 31 березня.

Зазначимо, що в міланському клубі стверджували, що нападник не грає не через через конфлікт з керівництвом, а через травму коліна.

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У нинішньому сезоні Ікарді зіграв 28 матчів за Інтер в усіх турнірах, в яких забив 15 голів і віддав три результативні передачі.