Икарди уладил конфликт с руководством Интера

Конфилкт нападающего "нерадзурри" Мауро Икарди с руководством Интера исчерпан.

Мауро и его представитель в пятницу встретились с спортивным директором Интера Джузеппе Мароттой и решили все конфликтные вопросы, который беспокоили стороны в последнее время, утверждает Goal.

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Сообщается, что аргентинец хочет стабилизировать отношения с одноклубниками и главным тренером Лучано Спалетти, и вернуться в основной состав команды. Впрочем, точной даты возвращения Мауро в первом команду Интера пока нет, ведь аргентинец травмирован.

Последний раз Икарди появлялся в составе миланской команды 9 февраля. За месяц конфликта Интер успел лишить Мауро капитанской повязки из-за того, что тот отказывался подписывать новый контракт. Последние недели игрок тренировался индивидуально.

Ожидается, что возвращение форварда может состояться уже 17 марта, когда Интер будет противостоять Милану.

В текущем сезоне Серии А Мауро провел 20 матчей, в которых отметился 9-ю голами и двумя ассистами.

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