"Интер хотел приобрести Месси и Иньесту", – экс-президент миланского клуба Моратти

Бывший президент Интера Массимо Моратти отличился очередным громким заявлением.

"Мы заметили Месси еще на чемпионате мира до 18 лет. Мои скауты вернулись из Барселоны и рассказали мне о его проблемах со здоровьем и о приверженности Лео к каталонскому клубу. Я решил оставить эту идею с Месси. Клянусь, в Барселоне о нем заботились как отец беспокоится о сыне.

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Неудачные трансферы? В каком-то смысле это Иньеста. В случае с ним нам даже не удалось перейти к переговорам с игроком. Я встретился с руководством Барселоны, Интер тогда находился на экономическом подъеме. Я говорил с каталонцами о многих футболистах, но как только я вспомнил Иньесту, их отношение радикально изменилось. Я мог бы сделать любое предложение, но все было бы бесполезно. Они бы никогда его не продали", – цитирует Моратти Goal.

Напомним, Лионель Месси и Андрес Иньеста в итоге стали живыми легендами Барселоны.

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