toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ЧЕЛСИ - ДИНАМО КИЕВ ПСЖ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИГА ЕВРОПЫ

"Интер хотел приобрести Месси и Иньесту", – экс-президент миланского клуба Моратти

11:14 27 Читати українською
"Интер хотел приобрести Месси и Иньесту", – экс-президент миланского клуба Моратти
Лионель Месси и Андрес Иньеста / Фото ФК Барселона

Бывший президент Интера Массимо Моратти отличился очередным громким заявлением.

"Мы заметили Месси еще на чемпионате мира до 18 лет. Мои скауты вернулись из Барселоны и рассказали мне о его проблемах со здоровьем и о приверженности Лео к каталонскому клубу. Я решил оставить эту идею с Месси. Клянусь, в Барселоне о нем заботились как отец беспокоится о сыне.

Иньеста рассказал о своих тренерских амбициях

Неудачные трансферы? В каком-то смысле это Иньеста. В случае с ним нам даже не удалось перейти к переговорам с игроком. Я встретился с руководством Барселоны, Интер тогда находился на экономическом подъеме. Я говорил с каталонцами о многих футболистах, но как только я вспомнил Иньесту, их отношение радикально изменилось. Я мог бы сделать любое предложение, но все было бы бесполезно. Они бы никогда его не продали", – цитирует Моратти Goal.

Напомним, Лионель Месси и Андрес Иньеста в итоге стали живыми легендами Барселоны.

Справжні Кепи: Мессі конфліктує з тренером, Де Россі відмовляється виходити на поле й інші заміни з несподіваним фіналом

Теги
Испания Интер Интер Массимо Моратти Андрес Иньеста Андрес Иньеста Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
31
мин
Ювентус
21:30
Удинезе
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук