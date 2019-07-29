Икарди будет тренироваться с Интером, но не сыграет в матчах

Форвард Интера Икарди будет тренироваться с партнерами, но клуб хочет его продать.

Икарди приступит к тренировкам с основной командой Интера после ее возвращения из азиатского турне, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Икарди не прочь продолжить карьеру в Наполи

Правда, наставник "нерадзурри" Антонио Конте все равно не рассчитывает на аргентинца и планирует продать его в другой клуб. В поединках нападающий участия брать не будет.

Ранее сообщалось, что команду также покинет бельгийский хавбек Раджа Наингголан, который может вернуться в Кальяри.