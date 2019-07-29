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Икарди будет тренироваться с Интером, но не сыграет в матчах

21:50 37 Читати українською
Икарди будет тренироваться с Интером, но не сыграет в матчах
Мауро Икарди / ФК Интер

Форвард Интера Икарди будет тренироваться с партнерами, но клуб хочет его продать.

Икарди приступит к тренировкам с основной командой Интера после ее возвращения из азиатского турне, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Икарди не прочь продолжить карьеру в Наполи

Правда, наставник "нерадзурри" Антонио Конте все равно не рассчитывает на аргентинца и планирует продать его в другой клуб. В поединках нападающий участия брать не будет.

Ранее сообщалось, что команду также покинет бельгийский хавбек Раджа Наингголан, который может вернуться в Кальяри.

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Мауро Икарди Мауро Икарди Интер Интер Италия Антонио Конте Антонио Конте
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