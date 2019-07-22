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Икарди не прочь продолжить карьеру в Наполи

19:57 44 Читати українською
Икарди не прочь продолжить карьеру в Наполи
Икарди может стать игроком Наполи / Фото fantamagazine

Нападающий Интера Мауро Икарди может перебраться в стан неаполитанцев.

Наполи заинтересован в подписании Икарди, сообщает Corriere dello Sport.

Икарди отказался переходить в Арсенал

По информации источника, 26-летний аргентинец не против примерить футболку неаполитанцев, однако главной целью для Мауро остается Ювентус.

Руководство Интера хочет избавиться от своего форварда, но не намерено продавать его принципиальному сопернику – туринцам. Таким образом трансфер Мауро в Наполи выглядит вполне вероятным.

Напомним, в прошлом сезоне в Икарди случился конфликт с боссами "нерадзурри". Новый главный тренер Интера Антонио Конте заявил, что не заинтересован в услугах аргентинца.

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