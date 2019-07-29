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Ікарді тренуватиметься з Інтером, але не гратиме у матчах

21:50 158 Читать на русском
Ікарді тренуватиметься з Інтером, але не гратиме у матчах
Мауро Ікарді / ФК Інтер

Форвард Інтера Мауро Ікарді буде тренуватись із партнерами, але клуб хоче його продати.

Мауро Ікарді розпочне тренування з основною командою Інтера після її повернення з азійського турне, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Ікарді не проти продовжити кар'єру в Наполі

Щоправда, наставник "нерадзуррі" Антоніо Конте все одно не розраховує на аргентинця і планує продати його в інший клуб. У поєдинках нападник участі не братиме.

Раніше повідомлялось, що команду також покине бельгійський хавбек Раджа Наінгголан, який може повернутись у Кальярі.

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Теги
Мауро Ікарді Мауро Ікарді Інтер Інтер Італія Антоніо Конте Антоніо Конте
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