Ікарді тренуватиметься з Інтером, але не гратиме у матчах

Форвард Інтера Мауро Ікарді буде тренуватись із партнерами, але клуб хоче його продати.

Мауро Ікарді розпочне тренування з основною командою Інтера після її повернення з азійського турне, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Ікарді не проти продовжити кар'єру в Наполі

Щоправда, наставник "нерадзуррі" Антоніо Конте все одно не розраховує на аргентинця і планує продати його в інший клуб. У поєдинках нападник участі не братиме.

Раніше повідомлялось, що команду також покине бельгійський хавбек Раджа Наінгголан, який може повернутись у Кальярі.