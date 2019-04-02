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Икарди сыграет против Дженоа – форвард Интера не появлялся на поле около двух месяцев

14:17 7 Читати українською
Икарди сыграет против Дженоа – форвард Интера не появлялся на поле около двух месяцев
Мауро Икарди / Фото SportsJOE

Форвард Интера Мауро Икарди может помочь своей команде в матче 30-го тура Серии А против Дженоа.

 

Мауро Икарди выйдет в стартовом составе Интера на поединок против Дженоа, сообщает Football Italia.

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По информации издания, аргентинский форвард уже залечил свое повреждение и уладил споры с руководством миланского клуба. Наставник Интера Лучано Спалетти подтвердил, что Мауро сыграет в матче 30-го тура чемпионата Италии.

Напомним, 26-летний форвард последний раз появлялся на поле еще 9 февраля.

В текущем сезоне Серии А Икарди провел 20 матчей, в которых отметился 9-ю голами и двумя ассистами.

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Италия Дженоа - Интер Мауро Икарди Мауро Икарди Интер Интер
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